Rete 4, stasera torna “Quarto grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul drammatico incendio della cascina di Quargnento, nell’Alessandrino, dove hanno perso la vita tre vigili del fuoco.Giovanni Vincenti, proprietario del rudere e reo confesso di aver provocato l’esplosione per incassare i soldi dell’assicurazione, ha parlato con “Quarto Grado” prima dell’arresto. Sul fatto restano punti da chiarire: ad esempio il ruolo della moglie Antonella Patrucco, attualmente indagata. Al centro della puntata anche il caso di Samira El Attar, residente a Stanghella (Padova) e scomparsa nel nulla il 21 ottobre scorso. Le ricerche sono riprese con il rinvenimento di tracce ematiche nel giardino di casa della donna, ma secondo il marito sono di origine animale. Il coniuge ha anche denunciato la scomparsa di Samira un giorno dopo, perché “pensava fosse andata a prestare assistenza notturna ad un anziano”. La 43enne, però, ha smesso di usare il cellulare la mattina del 21 ottobre, dopo aver accompagnato la figlia all’asilo. Si sarebbe allontanata in bicicletta e da quel momento nessuno l’ha più vista né sentita.