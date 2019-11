Rai2, stasera torna “The good doctor”

Doppio appuntamento in prima serata, stasera alle 21.20 su Rai2 con la serie “The good doctor”. Nel primo episodio dal titolo Un difficile distacco, prima parte, con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Shaun e Lea intraprendono un viaggio in auto. Shaun guida, beve tequila, canta il karaoke, tutto per la prima volta, e dà il suo primo bacio a Lea. E devastato quando Lea gli rivela che ha intenzione di lasciare il suo lavoro per trasferirsi in Pennsylvania. Intanto, Melendez e il dottor Marcus Andrews operano su due gemelle siamesi unite per la testa, una delle quali ha bisogno di un rene. Si sviluppano delle complicanze e l’operazione per separarle, prevista per sei mesi dopo l’intervento chirurgico ai reni, deve essere eseguita immediatamente. A seguire nella seconda parte dell’episodio, Shaun ritorna in ospedale dopo il suo viaggio e consegna a Glassman le sue due settimane di preavviso, con l’intenzione di trasferirsi a Hershey per stare con Lea… Dopo una chiacchierata con Claire, che sentirà la sua mancanza, il giovane decide di rimanere. Nel frattempo, le gemelle soffrono di complicanze del loro intervento chirurgico: Katie non ha abbastanza flusso dì sangue al cervello e ha difficoltà a svegliarsi, mentre il cuore di ]enny sta cedendo. Nonostante i migliori sforzi dei medici per salvare entrambe le gemelle, Jenny muore sul tavolo operatorio…