Emanuele Filiberto choc sui social: “I Reali stanno tornando”

“Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale”. Il video pubblicato su Twitter dal principe Emanuele Filiberto, ha stupito parecchie persone. Il nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia, parla di un ritorno della famiglia reale, come a riferirsi a un ritorno in Italia degli eredi di Casa Savoia. “È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo bisogno, oggi più che mai”, scandisce Emanuele Filiberto.

Che poi aggiunge: “Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I Reali stanno tornando”. Ed è proprio quest’ultima frase che ha fatto capire a tutti che si tratta chiaramente di uno spot e che probabilmente Emanuele Filiberto sta pubblicizzando il ritorno in Italia dei reali di ‘The Crown’, la serie di Netflix con Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta II.

Proprio ieri, infatti, il colosso dell’intrattenimento via internet ha annunciato il debutto sulla piattaforma, domenica 17 novembre, della terza e attesissima stagione di ‘The Crown’, la serie originale di successo mondiale sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Un ritorno che in Italia è legato ad un’operazione di marketing particolare ed inedita: dal 18 novembre, e per 28 giorni, Netflix renderà disponibile a tutti in Italia la prima puntata della terza stagione della serie, senza necessità di essere abbonati. Fino al 15 dicembre infatti, chiunque potrà guardare l’episodio visitando la pagina netflix.com/thecrown tramite il proprio browser web o dispositivo Android. Insomma Emanuele Filiberto servirebbe per lanciare la ‘risposta’ di Netflix al Fiorello di RaiPlay.

Antonella Nesi, Adnkronos