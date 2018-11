“Gf Vip”, Signorini: “Silvia Provvedi è ancora un po’ innamorata di Corona”

Argomento centrale a ‘Casa Signorini’ sono le esperienze che i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo: tema di rilievo resta il rapporto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, soprattutto dopo il confronto che i due hanno avuto nel giardino della casa più spiata d’Italia.

Tutti gli ospiti della trasmissione web del direttore di Chi. Se i più si sono tenuto neutrali, Alfonso non ha dubbi: la gemella del duo Le Donatella prova ancora qualcosa nei confronti dell’ex re dei paparazzi.

“Silvia è ancora un po’ innamorata di Fabrizio Corona”, ha dichiarato senza il ben che minimo dubbio Signorini, il quale sono una settimana fa, entrando nella casa, aveva fatto sapere a Silvia che Fabrizio si è ben presto consolato tra le braccia di Asia Argento. La Provvedi in quella occasione ha risposto seccamente “Che se lo tenga”, ma evidentemente Alfonso ha avvertito qualcosa di diverso visto la sua recente ammissione.

Gli altri ospiti di Casa Signorni, invece sono stati più possibilisti, cercando di mantenersi più distaccati, visto che l’argomento appare alquanto delicato. Elia Fongaro, anche lui discusso ex concorrente del reality per via della relazione intrecciata con Jane Alexander, ha detto “Io non so se Silvia sia innamorata di Corona, sicuramente un po’ tormentata. Ma penso sia inevitabile”. Colui che ritiene che ci sia ancora un trasporto di fondo da parte di Silvia verso Fabrizio è stato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Marco Ferri: “Io negli occhi di Silvia vedo più orgoglio che ancora innamoramento”.

Pare che nonostante la recente relazione di Corona con la Argento, il rapporto con la Provvedi non sia completamente risolto: il loro confronto, uno dei più seguiti della terza edizione del Grande Fratello Vip, ha destato ancora più curiosità, se questo fosse possibile, nei confronti del legame che ha visto per più di due anni Silvia unita a Fabrizio. Tra critiche e frasi di supporto per la Provvedi, Silvia pare intenzionata a venirne completamente fuori, anche attraverso il reality che la sta facendo conoscere meglio come persona: solo una volta fuori dalla casa, la giovane potrà stabilire se Corona è davvero un capitolo chiuso.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it