Polunin balla per Hozier e a Milano

Esce video ‘Movement’, il 10/12 ‘Sacré’ agli Arcimboldi

Dopo aver fatto il giro del mondo in rete con il balletto ispirato da ‘Take Me To Church’, Sergei Polunin torna a collaborare con Hozier, questa volta in veste ufficiale. Il ballerino ucraino, che in una clip virale da 25 milioni di views girata da David La Chapelle aveva portato dramma e fisicità nel gospel pop del cantautore irlandese, ha ripreso quel discorso per il nuovo brano dell’artista, ‘Movement’. Sergei Polunin sarà in Italia il 10 dicembre, in data unica al Teatro degli Arcimboldi di Milano con il suo nuovo spettacolo ‘Sacré’, che lo vedrà prima affiancato da sei danzatori, in un primo atto che debutterà in prima mondiale a Milano. Il secondo atto, invece, è un assolo creato in collaborazione con la danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oishi sulle note de ‘Le Sacre du Printemps’ di Igor Stravinsky. Hozier invece torna in Italia il 18 novembre, all’Alcatraz di Milano, per presentare il nuovo ep “Nina cried power”.

Ansa