Domani ritorna l’appuntamento con “Nemo” su Rai2

Un reportage dal Messico, per seguire la carovana dei migranti, l’incontro con le famiglie dei bambini immunodepressi spaventate da chi sceglie di non vaccinarsi e poi il racconto dei giovanissimi che vanno a caccia di abiti e scarpe in edizione limitata. Sono questi i temi principali della quarta puntata di Nemo – nessuno escluso, condotto da Enrico Lucci, che torna domani alle ore 21,20 su Rai 2.

Super ospiti della puntata, il giornalista Pierluigi Battista e la conduttrice Andrea Delogu. Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni sarà il protagonista dell’intervista in studio di Enrico Lucci.

Nemo questa settimana si sposta in Messico, con un reportage di Ane Irazabal e Cosimo Caridi al seguito della carovana dei migranti in marcia verso gli Stati Uniti. Antonella Spinelli ha incontrato alcune famiglie di bambini che non possono essere vaccinati perché soffrono di malattie immunodepressive: la loro salute è minacciata da coloro che scelgono di non vaccinarsi, mettendo a rischio la cosiddetta “immunità di gregge”. In studio, ci sarà un intervento del virologo Fabrizio Pregliasco.

David Gallerano ci porterà nel mondo dello streetwear, raccontando la passione di tantissimi ragazzini per vestiti firmati in edizione limitata e di sneakers rarissime, oggetto di un vasto mercato di compravendita fuori dai canali ufficiali. Sul palco interverrà il trapper Side, ex componente della Dark Polo Gang. L’inviata Selenia Orzella nel suo viaggio nella sfera della sessualità femminile questa volta incontrerà una “maestra di squirting”. In studio un monologo della scrittrice di romanzi hard Irene Cao.

Nemo ospiterà questa settimana anche un intervento di Federico Ruffo, il giornalista di Report che, in seguito alle sue inchieste, ha trovato una croce con vernice rossa sul muro della porta di casa e benzina sparsa sul pianerottolo. Enrico Lucci, infine, da inviato, incontra due “couponiste”, cioè due appassionate di buoni sconto che riescono ad andare al supermercato e fare la spesa a costo zero. Sul palco salirà Roberto Da Crema, conosciuto come “Il Baffo” delle televendite.