Sangiovanni lancia la sua collezione di occhiali in collaborazione con ST!NG

Prosegue il sodalizio tra l’artista italiano simbolo della Generazione Z e il brand di eyewear del gruppo De Rigo. Tra i nuovi occhiali, spicca un modello maschera davvero irresistibile

Squadra che vince non si cambia ma si riposiziona in campo con un nuovo schema – o nuovi modelli, in questo caso. Forte della positiva accoglienza riservata alla prima capsule, Sting Eyewear punta ancora su Sangiovanni per una nuova e irresistibile collezione di occhiali che ha già conquistato i social. Sting x Sangiovanni, collezione Fall/Winter 2022, è già in vendita online e negli store che distribuiscono il marchio.

LO STILE DI SANGIOVANNI, ICONA DELLA GEN Z

Con una campagna pubblicitaria semplice ma di forte impatto visivo, Sangiovanni è il protagonista assoluto della nuova stagione di Sting, brand di eyewear del gruppo De Rigo che ha fatto la sua comparsa sul mercato nel 1985. L’artista partito da Amici e che la scorsa estate ha raggiunto il traguardo del triplo disco di platino, è stato protagonista di una stagione strepitosa e sei mesi dopo la partecipazione al Festival di Sanremo è pronto a conquistare anche il mondo della moda col suo stile personale imitatissimo. Punto di riferimento per i suoi coetanei che ne apprezzano il talento, la spontaneità gioiosa e il guardaroba, griffatissimo e ultra contemporaneo, Sangiovanni ha trasferito nella capsule di occhiali Sting (reso graficamente ST!NG) da sole e da vista curata da lui tutta la sua energia creativa. Dai primi modelli coloratissimi della scorsa primavera, Sangiovanni è passato a linee che trovano un riferimento chiarissimo nello stile degli accessori da vista dei primi del Duemila, decennio che è ormai una forte fonte di ispirazione per tutti i designer.

I NUOVI MODELLI STING X SANGIOVANNI FALL 2022

Tornano, quindi, le montature light, coi vetri nudi rettangolari, trasparenti o colorati. Dalle tonalità giallo ocra (di gran tendenza venti anni fa e, di nuovo, oggi) alle lenti scure e avvolgenti con una proposta a maschera che copre gli occhi e anche le sopracciglia. Bold e glamour, la nuova maschera Sting racconta lo stile di Sangiovanni nei dettagli rosa forte, tonalità che l’artista ha eletto come suo colore di riferimento.

Rosa, violetto, giallo, verde e celeste cielo, tinte presenti nella campagna Sting, sono nuances che è facile ritrovare anche nel guardaroba dell’artista, vero e proprio trendsetter anche grazie al prezioso lavoro di styling di Giovanni Beda che ne ha curato i look sanremesi e non solo.