Squid Game, le scuole allertano le famiglie di bambini e ragazzi: «È troppo violento»

Squid Game, le scuole lanciano l’allerta alle famiglie sulla serie tv che sta spopolando su Netflix: «È troppo violenta». Succede in Gran Bretagna e, anche se sembra un fatto decisamente scontato, ci sono dei rischi da non sottovalutare. La National Safety ha invitato le scuole ad allertare le famiglie sui rischi dell’eposizione di bambini e ragazzi ai contenuti della violentissima serie sudcoreana. Il motivo è presto spiegato: anche se la classificazione nazionale BBFC ne vieta categoricamente la visione ad un pubblico di età inferiore ai 15 anni, molte clip estratte da Squid Game vengono puntualmente pubblicate su vari social come TikTok, usati soprattutto da giovani e giovanissimi.

