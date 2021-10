Rai1, torna il “Il Caffè di RaiUno” con Pino Strabioli e Roberta Ammendola

Cultura, musica, libri, cinema, arte e attualità. Domani alle 7.05 su Rai1 torna “Il Caffè di RaiUno” con Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Tra gli ospiti della puntata: l’attore Antonello Fassari nelle vesti di ambassador del Fai presenta le “Giornate Fai d’autunno” in collaborazione con Rai per il sociale; Elisabetta Villaggio in libreria con “Fantozzi dietro le quinte” aneddoti e curiosità sul celebre padre Paolo Villaggio; Vladimir Luxuria torna a teatro con lo spettacolo “Discarica”. In collegamento dal Salone del libro di Torino, Michela Marzano e Nicola La Gioia. Infine, direttamente dalla soap di Rai1 “Il paradiso delle Signore”, gli attori Emanuel Caserio e Pietro Genuardi.