Italia 1, stasera arriva “Rambo: Last Blood”

Venerdì 15 ottobre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con la prima visione tv di “Rambo: Last Blood“, quinto e ultimo capitolo della saga con Sylvester Stallone.

John Rambo sembra essersi ritirato e vive finalmente in tranquillità nel ranch di famiglia in Arizona, sebbene non abbia completamente superato i traumi del Vietnam. Ha un rapporto fraterno con Maria Beltran, la donna messicana di servizio che per anni ha mandato avanti il ranch e vive lì con la nipote, Gabrielle. Questa, che per Rambo è quasi come una figlia, decide di andare in Messico per trovare il suo vero padre e finisce rapita dagli uomini del cartello, invischiato nel commercio sessuale di ragazze nelle zone dell’Est. John attraversa la frontiera ed entra in un nuovo territorio di guerra per salvarla. In suo aiuto anche Carmen Delgado, una reporter che da anni copre le vicende dei cartelli della droga messicani.