Compleanno Fedez, il biglietto (splendido) di Chiara Ferragni: “Cosa mi hai fatto innamorare”

Oggi il rapper compie 32 anni circondato dall’amore della moglie e dei due figli Vittoria e Leone

Gli auguri più attesi erano sicuramente quelli della moglia Chiara Ferragni. E Fedez non ha dovuto attendere troppo. Questa mattina il rapper ha compiuto 32 anni cullato da una romantica dedica della influencer. “Buon compleanno alla mia altra metà pazza”, ha esordito su Instagram, dove ha condiviso gli scatti più belli della loro storia d’amore.

Gli auguri

Nel post, Chiara confida che cosa l’abbia fatta innamorare del cantante milanese. “Il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente – scrive – Il ragazzo che mi ha fatto mamma e ha creato con me la famiglia più bella. Il ragazzo che mi rende orgoglioso ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio”.

La storia tra Chiara e Fedez

La storia d’amore tra Chiara e Fedez è senza dubbio una delle più seguite nel mondo dello spettacolo. Quasi quaranta milinioni di follower in due, la coppia ha ufficializzato la relazione nell’ottobre del 2016 per poi sposarsi a Noto, in Sicilia, nel 2018, con una cerimonia privata riservata ad amici e parenti ma seguita da centianaia di migliaia di persone online. Da allora sono arrivati due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021.

