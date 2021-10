Ambra Angiolini e sulla rottura con Allegri: «Esiste per tutti il giorno Zero, è un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta»

«Esiste per tutti un giorno zero, quando si riparte». Altro che ragazzina di «Non è la Rai». Ambra Angiolini è ormai una donna bella, intelligente e saggia, oltreché una bravissima attrice. Come è ormai noto a tutti si è conclusa la sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri e nonostante il clamore mediatico procurato dalla fine del legame, Ambra non si è scomposta, non ha mostrato lacrime, non ha lanciato invettive.

E dopo aver preso con classe il tapiro d’oro di «Striscia la notizia» mercoledì sera, giovedì durante il suo programma «Le mattine di Radio Capital» alle 11, su Radio Capital, ha concluso la puntata con lunga citazione di grande forza.

«Esiste per tutti il giorno Zero , è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perche quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta».

Era stato il settimanale «Chi» ad anticipare la notizia della fine dei quattro anni d’amore tra l’attrice e l’allenatore. Secondo quanto riportato dal magazine, Ambra Angiolini avrebbe «provato a salvare il rapporto fino alla fine» ma a seguito di una lunga crisi il tecnico bianconero avrebbe deciso di sparire dalla vita della sua ormai ex compagna. «Un colpo al cuore per l’attrice», sempre per riportare le parole di «Chi». La coppia aveva iniziato a convivere da qualche mese a Milano.

Maria Volpe, corriere.it