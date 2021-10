Adele: “Il mio album si intitola ’30’ e uscirà il 19 novembre”

Con un post su Instagram Adele ha confermato il titolo del suo nuovo album, 30, e ha rivelato la sua data di uscita, il 19 novembre. “Non ci credevo, 3 anni fa, quando ho cominciato a lavorarci. Mi ha aiutata la routine e la caparbietà, come sempre. Eppure mi sono buttata piena di volontà in un labirinto di caos assoluto e di tumulto interiore”, scrive la cantante inglese a proposito del lavoro sul nuovo album. “Ho imparato moltissimo su me stessa, lungo la strada. Ho perso certezze e ne ho acquisite altre”, continua Adele, “ora sono finalmente pronta a pubblicarlo”. Poi l’artista inglese confessa di essere stata aiutata nel percorso da un amico “nel momento in cui il dolore mi aveva consumata. Da allora ho faticosamente ricostruito la mia casa e il mio cuore e questo album lo racconta. La casa è dov’è il cuore”.

