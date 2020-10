Falso allarme per Alessia Marcuzzi: il suo tampone è negativo

Falso allarme per Alessia Marcuzzi. Quel risultato “debolmente positivo” registrato con i test rapidi lo scorso martedì sarebbe in realtà un falso positivo. a rivelarlo è la stessa Alessia Marcuzzi, che con un post su Instagram ha rivelato l’esito del tampone molecolare. La conduttrice non si è presentata in studio per la diretta de Le Iene di martedì sera e si è messa in autoisolamento in attesa del risultato del secondo test, fortunatamente risultato negativo. Nelle scorse ore aveva scatenato grande ilarità la locuzione “debolmente positivo” di Alessia Marcuzzi in riferimento al risultato del suo test ed è stata lei stessa a spiegarne il significato.

Grande esultanza per Alessia Marcuzzi su Instagram: “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!!!”. La conduttrice, a meno di ulteriori novità, martedì prossimo potrà tornare regolarmente in studio per la conduzione de Le Iene. La Marcuzzi aveva deciso di sottoporsi al test rapido dopo aver saputo che un’amichetta di sua figlia era risultata positiva al coronavirus. Visto che nelle ore successive avrebbe dovuto prendere un treno per dirigersi a Milano, ha preferito evitare di mettersi in viaggio senza prima aver effettuato un controllo. È a quel punto che, ottenuto il risultato, ha deciso di non partire e di iniziare l’autoisolamento, in attesa del risultato del tampone, arrivato poche ore fa. “Vi spiego meglio perché ho detto ‘leggermente positivo’ in collegamento a Le Iene. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test”, ha specificato Alessia Marcuzzi, che tra martedì e mercoledì era anche entrata in tendenza su Twitter per queste sue parole.

“Fortunatamente io sono risultata negativa….sono felicissima! Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia! Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo”, ha concluso nel suo post Alessia Marcuzzi, richiamando tutti all’attenzione. Con i contagi che stanno rapidamente risalendo e gli ospedali che, pare, iniziano a risentire della nuova ondata di contagi, le raccomandazioni della conduttrice vogliono sensibilizzare tutti ad avere comportamenti corretti per evitare di ricadere negli stessi errori, che a marzo hanno causato il blackout della sanità nel nostro Paese.

Francesca Galici, ilgiornale.it