Temptation Island Vip è finito, tra coppie che scoppiano e amori che resistono

Dopo tre settimane di distacco (e sei di programmazione), giunge alla fine l’ormai iconico «viaggio nei sentimenti» di «Temptation Island Vip». Tra pause di riflessione, addii, dichiarazioni d’amore e seconde possibilità.

Il falò di Serena Enardu e Pago



I primi a sedersi davanti al famigerato falò sono il cantautore Pago e l’ex tronista di «Uomini e donne» Serena Enardu, il cui confronto finale era cominciato già nella scorsa puntata. Se allora avevamo assistito al riassunto del percorso di lui, caratterizzato da svariati momenti di sconforto, stavolta abbiamo la possibilità di ripercorrere quello di lei, vissuto particolarmente vicino al bel single Alessandro.

Davanti all’inequivocabilità delle immagini, la donna ammette il feeling con il tentatore («Sono stata bene, mi sono sentita ascoltata e compresa») ma poi sposta il discorso, sottolineando al fidanzato che è di loro due che dovrebbero parlare. In realtà, però, questo succede fino a un certo punto, perché nel momento clou, quello in cui lui le chiede la portata dei suoi sentimenti, lei si ritrae non riuscendo ad ammettere che quello che provava negli anni è andato spegnendosi. «Tu meriti di essere amato in un certo modo» si lascia andare Enardu nel finale. «Il tuo è un amore incondizionato, anche sei hai davanti una che ha fatto un sacco di errori, la ami. Per me non è così», ed escono separati dal villaggio.

La «farsa» di Alex Belli e Delia Duran



Esito, invece, opposto per il falò al limite dell’assurdo tra l’ex attore di «Centovetrine» Alex Belli e la modella Delia Duran, anticipato dall’ancora più assurdo pinnettu in cui ragazza vede il fidanzato avvicinarsi alla single Veronica e va fuori di testa. Anzi, finge di andare fuori di testa, sforzandosi prima di ingelosirsi e preoccuparsi e poi di piangere, nonostante dagli occhi non le scenda una lacrima che sia una.

«Sono venuta qui per dimostrare a tutti che l’amore che provo per te è immenso e che non c’è niente che mi possa spingere ad andare oltre con nessun altro» dichiara Duran, mentre l’attore, partito per la propria tangente, continua a ripeterle che non avrebbe dovuto sbattere il seno in faccia al single Riccardo, ribattezzato Aquaman per l’occasione. Per l’appunto un falò assurdo, quasi una farsa, che si conclude nel modo più prevedibile possibile.

Il dietrofront di Gabriele Pippo e Silvia Tirado

L’ultima coppia, formata dal figlio d’arte Gabriele Pippo (il padre è Pippo Franco, storico capocomico del Bagaglino) e dalla studentessa Silvia Tirado, è quella che regala più sorprese. Se nelle scorse puntate, infatti, lei sembrava decisamente coinvolta dal single Valerio, stavolta la giovane fa del tutto dietrofront e durante il falò di confronto finale si dice innamoratissima del fidanzato e disposta a smussare i lati più appuntiti del proprio carattere. E se lui inizialmente sembra deciso ad andare per la propria strada, alla fine cede alle suppliche della fidanzata e accetta di uscire dalla trasmissione con lei per darle modo di recuperare la fiducia persa.

Andrea Cominetti, LaStampa.it