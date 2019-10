Rai1, stasera il match Liechtenstein-Italia

Archiviata (e festeggiata) la qualificazione da record, con sette vittorie e su sette e l’Europeo 2020 diventato realtà nella dolce serata dell’Olimpico, l’Italia è attesa, domani, dall’ottavo impegno del girone, a Vaduz, contro il Liechtenstein. La tentazione del CT Mancini, anche per ringraziare il gruppo che ha conquistato la rassegna continentale con tanto anticipo, è di cambiare tutti i titolari, anche se, probabilmente, alla fine il turnover riguarderà sei-sette elementi.

Liechtenstein-Italia sarà trasmessa in diretta, su Rai1, subito dopo il Tg1, a partire dalle 20.30: telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interventi da bordocampo e interviste di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, in studio Marco Lollobrigida con Paolo Rossi.