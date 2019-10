Fedez compie 30 anni e Leone gli fa il regalo più grande: lo chiama “papà”

Chiara Ferragni;Fedez

Il bambino, infatti, non è partito insieme ai genitori per il viaggio da Mille e una notte nel Sultanato desertico della penisola arabica. Il viaggio, che si svolge tra escursioni nel deserto e avventure mozzafiato, non è stato ritenuto adeguato per Leone, che non ha ancora compiuto nemmeno due anni. Come spesso accade quando Fedez e Chiara Ferragni partono, il bambino è rimasto in Italia con i nonni, che mandano spesso i video ai genitori lontani per non far sentire loro la mancanza di Leone. Immancabile, quindi, il video auguri di Leone per Fedez nel giorno del suo compleanno.

Nel video condiviso dal cantante si sente una voce fuoricampo che chiede al bambino di dire qualcosa, forse di salutare il papà. Leone, che ancora indossa il pigiamino, si concentra qualche istante prima di parlare e con una voce angelica riesce a pronunciare distintamente la parola “papà.” Dalla reazione del cantante, che a corredo del video (ovviamente) condiviso su Instagram scrive “gli auguri più belli”, con l’emoji di una faccina che piange per l’emozione, si direbbe che questa sia la prima volta che il bambino pronuncia distintamente quella parola, con cognizone di causa, anche se in passato aveva già fatto delle “prove tecniche” tentennando sulle due sillabe.

Francesca Galici, ilgiornale.it