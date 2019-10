Storie Italiane, Eleonora Daniele commossa da Lory Del Santo: “Mi dai forza”

Lory Del Santo, ospite a Storie Italiane, ha parlato della morte dei suoi due figli. Un dolore che può farti sprofondare e dal quale l’attrice ha confessato di essere riemersa aggrappandosi alle cose positive che nascondono le disgrazie: “A volte si vede solo la negatività, bisogna invece trovare sempre la positività in ogni cosa”.

L’attrice, legata in passato ad Eric Clapton, perse il figlio Conor nel 1991, alla tenera età di 5 anni. Lo scorso anno un’altra tragedia: il figlio Loren, 19 anni, si è tolto la vita.

“Aveva una malattia misteriosa – ha detto commossa la Del Santo – tornassi indietro sarei andata in una scuola che ti insegni ad affrontare la vita, l’informazione è fondamentale a volte per poter prevenire certe cose, anche se purtroppo sono irreversibili e bisogna prenderne atto. A volte si vede sempre la negatività nelle cose della vita in realtà bisognerebbe trovare anche la positività nelle cose, visto che poteva succedere molto peggio per colpa di questa malattia, sarebbe potuto morire prima. Mi stupisce anche il fatto che a volte amiamo di più una persona quando non c’è rispetto a quando c’è: il mio appello è di amare di più le persone perché quando non ci sarà più questa persona sarà davvero dura”.

Parole che hanno toccato Eleonora Daniele che ha raccontato di aver subito un lutto in famiglia, quello della morte del fratello: “Ti ringrazio Lory perché mi dai forza. Quattro anni fa ho avuto un lutto che non supero, a volte non riesco a farmene una ragione”.

“L’energia arriva dalla testa, dal senso del dovere, dal rigore – ha aggiunto Lory Del Santo -. Se una persona ha molto rigore, domina la mente e si concentra sul fisico. Solo così scopre che curare il corpo è il primo passo per curare l’anima”.

