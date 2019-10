Non vi interessa il calcio? Stasera c’è, su Premium Action, “Mr. Robot”

Siccome non tutti amano il calcio, abbiamo un’alternativa alla partita della Nazionale: Mr. Robot.

Il capitolo finale, il quarto, si avvicina. Stasera su Premium Action, inizierà: alle ore 21.15.

Nel cast, Malek (Oscar come migliore protagonista nel biopic Bohemian Rhapsody dedicato al leader dei Queen), Slater, il mitico Bobby Cannavale, Grace Gummer (talentuosa figlia di Meryl Streep), Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Michael Cristofer e BD Wong.

La terza stagione aveva esplorato le motivazioni di ogni personaggio e la disintegrazione della relazione tra Elliot Alderson e Mr. Robot.

Il claim della quarta è “Goodbye, Friend” e l’incipit afferma “È l’ora di porre fine a questa guerra una volta per tutte”.

Che fine faranno Elliot, Mr. Robot e la fsociety? Tutto si svolge nella settimana di Natale del 2015: Elliot e Mr. Robot decidono di colpire l’élite dell’élite. Un proposito che li rende immediati obiettivi di entità come Whiterose e l’Armata Oscura, lo spietato Phillip Price e l’intero apparato della E Corp, oltre ad altre oscure potenze del terrore. Qualsiasi pericolo attenda Elliot ed il suo folle alter ego, è abbastanza per far sì che persino il lato Robot dell’hacker si allarmi.

Su Variety, Daniel D’Addario, che ha visto in anteprima il primo episodio, Unauthorized, scrive: “Esmail adopera la macchina da presa con una sicurezza mai vista prima. La quarta stagione è un film muscolare e, per inciso, con le migliori riprese di sempre di New York”.