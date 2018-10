Temptation Island Vip, la romantica dedica di Sossio a Ursula dopo la rottura

Dopo la rottura a Temptation island Vip, Sossio ripensa a Ursula: Aruta ha dedicato un post molto romantico alla sua ex fidanzata

L’esperienza di Sossio e Ursula a Temptation Island Vip si è conclusa un mese fa circa: tra i due è finito l’amore che era nato sei mesi fa a Uomini e Donne Over.Ursula Bennardo non ha potuto sopportare il comportamento che Aruta ha avuto nel villaggio dei fidanzati e dopo un falò di confronto davvero molto acceso, tant’è che la conduttrice Simona Ventura li ha dovuti separare, i due si sono detti addio. Durante la puntata del dating show di Canale 5 dedicata al docu-reality, Ursula ha raccontato che Sossio è andato da lei dopo il programma ma tra i due le cose non si sono risolte per il meglio. Per questa ragione ha lasciato di stucco il post comparso sul profilo Instagram del calciatore solo poche ore fa.

Un collage di foto con sottofondo musicale è la dolce dedica d’amore che Sossio Aruta ha fatto per la sua ex fidanzata. Tante foto unite da un unico comune denominatore, cioè il sentimento che legava i due ex protagonisti del trono over. Inoltre, un messaggio completa il post: “Manchi”, il tutto seguito da tre cuoricini. I fan di Aruta, così come quelli della Bennardo, sono rimasti molto stupiti.

Ursula deciderà di rispondere?

Francesca Ajello, il Giornale