Crisi in casa Ferragnez? Fedez pubblica uno strano post

I milioni di fan che seguono i profili del rapper e dell’influencer Ferragni sono preoccupati per una possibile crisi della coppia visto anche l’ultimo post di Fedez

Una crisi sentimentale potrebbe essere la spiegazione all’ultimo post pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram in cui è ritratto in una strada tipica di Los Angeles con il tramonto alle spalle

I fan si sono scatenati sotto l’ultimo post pubblicato dal rapper più famoso d’Italia e hanno iniziato a saltare a conclusioni, specie se entrambi non postano più foto insieme da molto. Nel post Fedez è ritratto in una tipica strada di Los Angeles mentre alle sue spalle sta tramontando il sole e la didascalia recita:”Il sole tramonta comunque. Sia sul giorno migliore, sia sul giorno peggiore”. I fan si sono immediatamente preoccupati per una possibile crisi che possa aver colpito la coppia. Soprattutto perché, da un po’ di tempo la coppia non pubblica più foto in cui sono insieme. Dopo un matrimonio stellare che ha fatto innamorare migliaia di italiani ora il pubblico inizia a preoccuparsi.

Dopo questa foto, che potrebbe comunque far riferimento ai passi della vita che ogni persona compie, il rapper rincara la dose pubblicando un’altra foto. L’immagine che lo ritrae insieme al bambino e scrivendo:”Oggi compio 29 anni, il mio primo compleanno da papà. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Grazie a tutti per gli auguri! Domani ho una sorpresa per voi!”. Come si può evincere Fedez non nomina Chiara Ferragni, nomina soltanto il figlio.

Nicola de Angelis, il Giornale