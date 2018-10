Carrey torna in tv, tra dramma e risate

In anteprima a Milano la serie Kidding, dal 7/11 su Sky Atlantic

C’è Mr Pickles, protagonista di uno show per bambini, che fattura 112 milioni di dollari all’anno con le licenze di giocattoli, dvd e libri. E c’è il suo alter ego Jeff, marito separato e padre in lutto, che ha visto la sua vita andare in pezzi e non riesce a separare la realtà da quella del suo personaggio. Ad entrambi dà il volto un credibile e a tratti commovente Jim Carrey, che torna in tv, a quasi vent’anni dalla sua ultima apparizione, con Kidding – Il fantastico mondo di Mr.Pickels, una produzione Showtime presentata oggi in anteprima al Festival delle serie tv a Milano e in onda su Sky Atlantic da mercoledì 7 novembre alle 21.15 (anche su Sky On Demand). A dirigere l’attore, nominato all’Oscar per The Truman Show, è Michel Gondry, il visionario regista francese di Se mi lasci ti cancello, fra i titoli più apprezzati della filmografia di entrambi nonché premio Oscar per la miglior sceneggiatura nel 2005. Gondry ha anche prodotto la serie con Dave Holstein. Con un’interpretazione ‘doppia’ che testimonia la sua versatilità nell’alternare dramma e risate, la maschera comica di Ace Ventura o Scemo & più scemo e la profondità di The Truman Show, Carrey sembra portarsi dietro l’esperienza degli ultimi anni, complicati da depressione e lutti. Nella serie è un uomo sensibile e gentile, che si sente perso in un mondo crudele: Jeff, aka Mr. Pickles, è un’icona della tv per bambini. Quando perde uno dei suoi figli gemelli in un incidente stradale, porta sulla scena il dolore del suo creatore, mettendo in pericolo l’esistenza dello show. Nessuna favola e nessun pupazzo sembrano aiutarlo a superare questa crisi. Suo padre Seb (Frank Langella), che è anche il produttore del programma, teme che la malattia di Jeff possa distruggere il suo personaggio e cerca di ripensare un futuro Mr. Pickles senza di lui. Anche la sorella di Jeff, Deirdre (Catherine Keener), creatrice dei pupazzi dello show, viene travolta dalla crisi familiare. La veloce perdita di senno del protagonista permea tutto il racconto con un tono tragicomico. Nel cast della serie anche Judy Greer (la moglie di Jeff), Cole Allen (che interpreta Will, il figlio di Jeff) e Juliet Morris (nel ruolo di Maddy, la figlia di Catherine). Kidding si prepara a debuttare in Italia dopo aver convinto la critica negli Stati Uniti: per Hollywood Reporter è “il lavoro migliore di Showtime”, mentre per Rolling Stone “Jim Carrey è nato per recitare in questa parte”.

Ansa