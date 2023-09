Urban Vision è main partner di X Factor 2023

Dopo aver rivelato la scorsa Primavera, i volti e i nomi dei protagonisti della nuova edizione di X Factor, Urban Vision azienda leader nella comunicazione out of home, si conferma Media Partner dell’edizione 2023 dello show.

Una collaborazione che trova spazio già negli attesissimi minuti iniziali della prima puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle, da ieri e per tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand), quando i contenuti dei pubblicati sui circuiti digitali accompagnano gli spettatori e i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan nel loro trionfale ingresso in studio.

La partnership si struttura in più fasi ed evolverà con il succedersi delle puntate: avviata con la campagna promozionale digital out of home, proseguirà con la messa in onda di contenuti inediti e interattivi realizzati appositamente per i maxi schermi Urban Vision per dar forma a un’esperienza tesa ad avvicinare ancora di più artisti e giudici al proprio pubblico.

“Da sempre Urban Vision si impegna a portare la musica e l’arte sui suoi maxi schermi, pertanto siamo davvero felici di rafforzare la collaborazione con X Factor e il mondo Sky, a dimostrazione di quanto la comunicazione out of home e i media televisivi siano in grado di integrarsi e dar forma a sinergie coinvolgenti e innovative” – ha commentato Gianluca De Marchi Amministratore Delegato di Urban Vision – “Continueremo a sostenere progetti di questo tipo perché contribuiscono a donare valore non solo alle realtà coinvolte, ma soprattutto agli spettatori e ai fan del programma”.