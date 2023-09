Loris Karius: “Spesso distante da Diletta Leotta, ma lei e Aria sono famiglia”

Loris Karius e Diletta Leotta neogenitori da un mese di Aria vivono l’amore a distanza.

Lui in Inghilterra dove gioca nel Newcastle, lei in Italia dove lavora come speaker radiofonica. Ma la loro passione e l’amore per la loro bimba, Aria, nata un mese fa, supera tutto. “Con Diletta ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite” dice il portiere in un’intervista al “Corriere della Sera”. Ed emozionato nel ruolo di papà aggiunge: “Se prendo in braccio Aria tutto diventa bello. Quando sono lontano la guardo su Facetime”.

Amore a distanza

Loris Karius fa il portiere nel Newcastle, Diletta Leotta, 32 anni appena festeggiati, ha cercato di trovargli un posto in Italia nelle squadre meneghine per avvicinarlo. “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con Facetime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice – spiega Karius al Corsera – Da bambino seguivo in tv le partite di Inter, Milan e Juve. Ma non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro”.

Il primo incontro con Diletta

Loris Karius e Diletta Leotta si sono conosciuti a Parigi dove lei si trovava con le amiche in occasione delle sfilate. In un bar lo ha visto e ha capito subito che sarebbe stato l’uomo della sua vita. “Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo… Quella sera a Parigi ho capito di avere di fronte una persona speciale. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare” racconta Loris. E della sua compagna dice: “E’ sempre positiva, sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene”.

L’amore per Aria

Oltre alla passione per Diletta Leotta, Loris Karius ha un amore incondizionato per la sua Aria nata un mese fa, nel giorno del compleanno di Diletta. “Mi piace pensare che c’è questo scricciolo che ha bisogno di me. Se ho una giornata stressante e lei è a casa, mi basta prenderla in braccio e tutto diventa bello. E’ un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose… Mi godo tutto il tempo insieme” racconta Loris che parla alla sua piccola in tedesco.

Altri bebè

Loris Karius e Diletta Leotta sono diventati genitori ad agosto, ma per il portiere e la speaker ci sono altre cicogne in programma. “Un passo alla volta. Ora tutte le nostre attenzioni sono per Aria, poi c’è il lavoro, trovare un equilibrio tra tutto” frena il calciatore, ma confessa che desidera avere ancora uno o due figli in futuro.