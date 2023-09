“Dalla parte degli animali” torna domenica su Retequattro

Quello per gli animali è un amore che non finisce mai. Ci sono sempre nuove storie che li vedono protagonisti, non solo cani, gatti e in generale gli animali che tradizionalmente convivono con noi, ma anche gli abitanti dei boschi e delle campagne che – quanto i primi – meritano di essere conosciuti, amati e tutelati. A loro, come sempre, è dedicata nuova stagione di “Dalla parte degli animali”, condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla e dalla piccola Stella, in onda ogni domenica a partire dal 17 settembre alle 10.25 su Rete4 e in replica il martedì in seconda serata, sempre su Rete4, e la domenica alle 16.30 su La5.



Dalla Parte degli Animali torna nelle case degli italiani forte di un formato consolidato, premiato come best “family show” ai Tv Awards dello scorso luglio, con una presenza in più: il cane Speedy, randagio della Basilicata, un mix di colori e simpatia, adottato dalla famiglia dell’on. Brambilla, che prende il posto del compianto Lucky che, prima della prematura scomparsa, gli ha fatto da “maestro”.



Obiettivo principale della trasmissione resta quello di trovare casa agli animali che non ce l’hanno, facendo appello alla generosità degli spettatori, ma anche per narrare le storie più divertenti o più commoventi, e quelle che mostrano come sia indissolubile il legame tra l’uomo e i suoi amici non-umani: animali salvati e che salvano vite, come i meravigliosi cani da soccorso o gli agenti a quattro zampe delle forze dell’ordine che aiutano a contrastare la criminalità. Insomma, Dalla Parte degli Animali è una trasmissione che parla d’amore: il nostro per i nostri animali e quello dei nostri animali per noi.



Come sempre accanto all’on. Brambilla ci sarà Stella, figlia di nove anni, co-conduttrice per tutta la puntata e protagonista assoluta dei servizi del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) “Stella del Nord” della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Mostrerà che questi animali hanno gli stessi diritti e meritano lo stesso rispetto di quelli d’affezione. Per farlo, durante la pausa estiva, ha anche aperto il canale social “Il Mondo di Stella”, sulle principali piattaforme (TikTok, Instagram e YouTube): nei video la sua vita quotidiana insieme non solo ad animali domestici, ma anche ai selvatici (come la volpe Tiffany, col suo video “colazione con Tiffany”), che spesso e volentieri non si comportano tanto diversamente dai primi.



Spazio anche alle rubriche: tra le tante, la trasmissione ospiterà ogni volta l’appello di una famiglia che ha perduto l’amico animale e che, per cercare di ritrovarlo, potrà avvalersi del mezzo televisivo. Piena di emozione l’adozione live, in cui l’adottante abbraccia per la prima volta il suo nuovo compagno di vita. L’educatrice Susanna, con i suoi simpatici “tutorial”, spiegherà come insegnare le “buone maniere” anche ai quattrozampe più indisciplinati: un metodo semplice e a portata di tutti. E ancora consigli su alimentazione e toelettatura, per aiutare i telespettatori a vivere meglio con i propri “pet”. E poi ovviamente, Speedy: lo vedremo sullo schermo in carne e ossa e in versione “avatar”, a presentare un vero e proprio tg, i video dei telespettatori e un animale di cui ci racconterà le caratteristiche: si inizia con la foca. Non mancheranno i servizi esterni, gli ospiti nella cascina-studio, i ritratti dei cani e dei gatti delle celebrità.



“Dalla parte degli animali” usa un mezzo potente come la televisione, che arriva in tutte le case, innanzitutto per dare il calore e l’amore di una famiglia ai quattrozampe ospiti dei rifugi, per combattere il randagismo e per diffondere la cultura del possesso responsabile. “Dalla parte degli animali” è un programma a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).