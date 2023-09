Cinema in verde all’Orto botanico: il Festival dedicato ai film che parlano di ambiente

Roma apre le porte a Cinema in Verde, il primo Festival di cinema ambientale che ospiterà film inediti e internazionali che raccontano, ognuno con la propria sensibilità artistica, temi ambientali. Una manifestazione totalmente gratuita, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, che prenderà il via il 28 settembre per concludersi il primo ottobre e che avrà come location d’eccezione l’Orto Botanico di Roma.

Il programma prevede un concorso con sei film in gara nelle tre serate, il vincitore sarà premiato domenica 1 ottobre da una giuria di settore. Nei pomeriggi, ci sarà invece una retrospettiva di film già usciti nelle sale negli ultimi anni, che hanno contribuito a creare una cultura sensibile all’ambiente, e alcuni talk sui temi della sostenibilità nel cinema e sugli elementi di narrazione dei temi ambientali. La mattina è in programma un workshop sulla ideazione e realizzazione di documentari a tema scientifico e ambientale, rivolto soprattutto ai più giovani, per imparare a creare un corto divulgativo.

Il cinema esprime da tempo un’attenzione crescente ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, anche sociale ed economica. Il Festival intende documentare tutto questo attraverso una scelta di film internazionali di qualità e momenti di approfondimento e riflessione, animati da esperti di cinema e di ambiente, che si confronteranno sul mondo in cui viviamo e che vorremmo, a partire da due diversi punti di vista: quello dell’arte e della scienza.

Si alterneranno sul palco i registi Paolo Virzì e Alessandro Celli, l’attrice Claudia Gerini, l’assessora all’Ambiente di Roma Sabrina Alfonsi, le giornaliste Laura Delli Colli e Fulvia Caprara, l’attore Andrea Pennacchi, il direttore dell’Orto Botanico Fabio Attorre, produttori cinematografici e influencer, la giovane attivista di Ultima Generazione Carlotta Muston, lo scrittore Bruno Arpaia. Tra i registi dei film in concorso ci saranno Philippe Petit, sceneggiatore e attore francese; Emilie Carpentier, regista del più ‘militante’ dei film in concorso; Renzo Carbonera, che rappresenta l’Italia nel concorso.

Cinema In Verde è un progetto supportato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma, ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione green Silverback, dall’Orto Botanico-Dipartimento di Biologia Ambientale e dal Polo Museale della Sapienza, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, con la partnership di Zen2030.