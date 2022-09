Ryan Reynolds fa una colonscopia per aver perso una scommessa: scopre di avere un polipo

L’attore si è fatto riprendere mentre si sottoponeva all’esame, un pegno pagato per aver perso una scommessa con l’amico Rob McElhenney. Adesso la star ha deciso di sensibilizzare in merito alla prevenzione del cancro al colon

Dopo aver perso una scommessa, Ryan Reynolds ha dovuto fare una colonscopia per pagare pegno. Un esame invasivo fatto solo per scherzo, ma che gli ha permesso di scoprire di avere un polipo, che gli è stato tolto in tempo. Ecco perché l’attore insieme all’amico con cui aveva fatto la scommessa, Rob McElhenney, hanno deciso di realizzare un video per promuovere lo screening preventivo al colon, in modo da scoprire possibili tumori.

RYAN REYNOLDS, LA SUA ESPERIENZA

Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono attori, amici e comproprietari di una squadra di calcio gallese. Tutto è cominciato con una scommessa: l’anno scorso i due amici, che hanno ammesso di essere molto competitivi, hanno scommesso che se McElhenney avesse imparato a parlare gallese, Reynolds avrebbe fatto una colonscopia e l’avrebbe anche ripresa. McElhenney, a sorpresa, ha imparato a parlare gallese, lingua notoriamente difficile, e Reynolds è stato costretto ad andare in ospedale con una troupe cinematografica. Nel video si vede la star di Deadpool mentre si dirige verso la sala operatoria, spiegando che se non fosse stato per la scommessa non si sarebbe mai sottoposto a una procedura medica davanti alla telecamera. La decisione di farsi riprendere, però, è stata dettata anche dalla volontà di sensibilizzare “su qualcosa che sicuramente salverà vite umane” e per questo il video è stato realizzato in collaborazione con Colorectal Cancer Alliance e Lead From Behind, organizzazione che si occupa di prevenzione del cancro al colon. “La procedura in sé non richiede molto tempo. Stiamo parlando di 30 minuti, qualcosa del genere” ha spiegato un medico all’attore mentre veniva portato nella sala operatoria. “È straordinariamente efficace”. Durante l’esame, a Ryan Reynolds è stato trovato un “polipo estremamente piccolo” sul lato destro del colon. Il medico lo ha rimosso, “interrompendo un processo che avrebbe potuto trasformarsi in cancro e causare ogni tipo di problema”. Il medico ha aggiunto: “Ecco perché le persone devono farlo. Hanno davvero bisogno di farlo. Questo salva vite. Puro e semplice”.

ROB MCELHENNEY: “MI HANNO RIMOSSO TRE POLIPI”

Anche se è stato Reynolds a perdere la scommessa, anche McElhenney, 45 anni, ha deciso di sottoporsi ad una colonscopia preventiva. Il suo medico ha rimosso tre polipi. “Arrivare in tempo è la chiave”, ha detto il medico di McElhenney, aggiungendo che il cancro del colon è una “malattia prevenibile al 100%” se le persone fanno le colonscopie raccomandate. Negli ultimi anni si è parlato molto del cancro del colon-retto, anche a causa della morte nel 2020 della star 43enne di Black Panther Chadwick Boseman. Secondo l’American Cancer Society, la crescente consapevolezza dell’importanza degli screening preventivi ha fatto diminuire negli ultimi anni i tassi di diagnosi.