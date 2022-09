Coldplay, il concerto del 29 ottobre sarà proiettato in diretta nei cinema

Un concerto da vedere in contemporanea con il suo sviluppo, seduti comodamente sulla poltrona di una sala cinematografica. Questa l’ultima idea della band capitanata da Chris Martin che il 29 ottobre si esibirà a Buenos Aires in una maniera tutta nuova

Secondo Google la distanza tra Milano e Buenos Aires è pari a 11.183 chilometri. Anche ammesso che riusciste ancora a trovare un biglietto per la data del 29 ottobre del tour Music of the Spheres, raggiungere l’Estadio River Plate nella capitale argentina sarebbe comunque un’impresa laboriosa. Se però non ce la fate proprio a stare senza un concerto dei Coldplay prima del loro ritorno in Italia, programmato per giugno del 2023, la band britannica ha in serbo una sorpresa per voi. Basta andare al cinema.

UN CONCERTO COME UN FILM

I Coldplay mancano nel nostro Paese ormai da sei anni e, anche se hanno annunciato diverse tappe in Italia per il 2023 (già sold-out a tempo di record), bisogna trovare qualcosa per ingannare la lunga attesa. La diretta streaming in contemporanea nelle sale cinematografiche del live sudamericano non è però solo un palliativo ma bensì un esperimento interessante. L’evento Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires sarà proiettato in migliaia di cinema in più di 70 Paesi del mondo, compreso il nostro, e permetterà un’esperienza unica ai milioni di fan del gruppo sparsi per il globo. In Italia le sale selezionate proietteranno il concerto il 29 ottobre alle 16.30 e in replica alle 20. Su nexodigital.it e su coldplaycinema.live si trova l’elenco di tutti i posti dove si potrà vivere l’emozione di questo inedito live “differito”.

UNA BAND DA GRANDI OCCASIONI

D’altronde che sia a distanza o meno fa poca differenza: un concerto dei Coldplay è sempre uno spettacolo unico nel suo genere. Lo sanno bene tutti coloro che hanno già acquistato quattro milioni di ticket per il tour dell’ultimo album Music of the Spheres, disco già certificato oro in Italia e che ha venduto ad oggi oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo. Qualora non bastassero i numeri, a certificare la portata dello show messo in piedi da Chris Martin e soci arrivano però anche le recensioni entusiastiche di testate qualificate. Il Guardian lo ha considerato “genuinamente sbalorditivo”, il New York Post si è spinto a definirlo “una serata da libri di storia” e il Glasgow Evening Times ne ha parlato come del “più grande spettacolo sulla Terra”.

I Coldplay sono da parte loro ben consci del proprio valore sul palco e della spettacolarità delle performance che mettono in atto. Non è un caso che il videoclip del nuovo singolo Humankind, diretto da Stevie Rae Gibbs e James Marcus Haney, sia stato costruito partendo proprio da filmati tratti dai quattro spettacoli sold-out allo stadio Foro Sol di Città del Messico di quest’anno.

Durante le tappe del Music Of The Spheres World Tour proprio in Centro America la band aveva lanciato tra l’altro una app omonima del tour che incoraggiava il proprio pubblico a pianificare viaggi a basse emissioni di carbonio. Perché i Coldplay arrivano sempre a tutti, in mille modi diversi, compresi quelli più ecologici o bizzarri.