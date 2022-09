Babylon: trailer del film con Brad Pitt e Margot Robbie

Opulenza e decadenza caratterizzano le atmosfere di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle

La produzione di Babylon, nuovo film nelle sale da gennaio 2023, ha rilasciato il primo trailer della pellicola diretta da Damien Chazelle. Per il regista si tratta del ritorno nelle sale dopo uno stop di 4 anni e ha deciso di farlo in grande, proponendo al pubblico una storia d’amore e di riscatto ambientata a Los Angeles negli anni Venti del Ventesimo secolo, quando la città era pervasa dall’atmosfera inebriante e stimolante del cinema che si faceva largo sulla costa occidentale. Chazelle ha scelto di tornare in sala in grande stile con un film dalle altissime ambizioni, che ripercorre le vicende degli attori della golden age, tra salire repentine e tracolli altrettanto rapidi e repentini.

BABYLON, IL TRAILER

Le ambizioni di Chazelle con questo film sono pienamente evidenti già dal trailer, nel quale il regista ha scelto di presentare i protagonisti al pubblico. Nella versione italiana del primo trailer vengono presentati Jack Conrad e Nelle LaRoy, due personaggi che copriranno un ruolo di primo piano nelle vicende di Babylon e che sono entrambi legati, anche se in modo diverso, al personaggio di Diego Calva, ossia Manny Torres, uno dei protagonisti di punta della pellicola. Il trailer fornisce importanti anticipazioni su quello che gli spettatori dovranno aspettarsi da Babylon, un film in cui la musica e le emozioni si alternano e talvolta sono coincidenti. Il tutto in una ambientazione opulenta tipica della golden age, tra i lussi che hanno caratterizzato in maniera prepotente quel periodo storico, soprattutto negli ambienti collegati a quelli cinematografici. Decadenza, depravazione, e ambizioni sono stati gli elementi che hanno contraddistinto tutto quel periodo, scandito da scandali ed eccessi che ancora oggi vengono ricordati e, talvolta, mitizzati.

CAST E TRAMA DI BABYLON

La trama si intreccia in maniera prepotente con le vicissitudini dei tre protagonisti e con le loro relazioni. Il regista ha voluto guardare da molto vicino la vita dei divi, di coloro che vengono assunti quasi a divinità dal grande pubblico, ma che in realtà sono caratterizzati da tutte le fragilità umane, spesso anche in maniera più evidente rispetto ai “comuni mortali”. Le loro debolezze sono spesso mascherate in pubblico ma l’occhio di Chazelle si spinge dentro il provato di quei personaggi, mostrando aspetti inusuali per chi si limita a vedere solo la patina dorata del rutilante mondo del cinema. Nel cast compaiono i principali attori di Hollywood di questo periodo, in particolare Brad Pitt, che interpreta Jack Conrad, Margot Robbie che veste i panni di Nelle LaRoy e Diego Calva è Manny Torres.

Completano il cast Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella.















CONDIVIDI