Angela Melillo si sposa: a ottobre le nozze con Cesare San Marco

L’ex naufraga si prepara al sì con l’avvocato dopo 8 anni d’amore

La data delle nozze di Angela Melillo e l’avvocato Cesare San Marco si avvicina e i preparativi fervono. L’ex naufraga lancia qualche indizio sibillino sui social: “Sto facendo un sopralluogo per una cosa molto bella che ancora non vi posso svelare” dice nelle storie inquadrando il cortile di un lussuoso palazzo. Che sia la location per il sì in programma tra meno di un mese?

Il settimanale Chi annuncia nozze intime e con pochi invitati per Angela Melillo e Cesare San Marco. La decisione di diventare marito e moglie l’aveva confidata la showgirl in diretta tv durante l’estate, senza specificare la data precisa scelta per fare il grande passo. Lei e l’avvocato sono in coppia da otto anni ma hanno deciso di prendersela comoda: “Siccome io ho una figlia e anche lui ha dei figli, abbiamo cercato di fare le cose con molta calma per rispetto. Anche andare a convivere poteva essere una cosa che poteva destabilizzare e io l’ho fatto soprattutto per mia figlia Mia. Ora ha 14 anni e abbiamo deciso di vivere insieme e di sposarci” aveva annunciato.

Certo in tutto questo tempo Angela Melillo e Cesare San Marco hanno conosciuto i loro alti e bassi come ogni coppia. “Eh già! Siamo ancora qua! Nonostante le differenze di età, il lavoro, le famiglie, le esperienze, abbiamo superato i momenti difficili, come le delusioni, gli attacchi ingiusti da chi sappiamo, che purtroppo non finiranno. Ma noi, accumunati dagli stessi valori, da una dolce sensibilità e da tanta complicità, abbiamo trovato il nostro punto di forza: l’amore” aveva scritto lei postando uno scatto dalle vacanze al mare, che li vede abbracciati e con il tramonto a fare da sfondo.

Per Angela Melillo, 55 anni, si tratta del secondo matrimonio dopo quello naufragato con il ristoratore Ezio Bastianelli, con cui è stata sposata dal 2006 al 2013 e da cui ha avuto sua figlia. Quelle con Cesare San Marco saranno nozze riservatissime e all’insegna della discrezione. Si parla di pochi invitati, scelti tra i parenti e gli amici più cari. Dopo la festa, via verso le Maldive per la luna di miele.