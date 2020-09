X Factor 2020, si parte giovedì: Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton funzionano. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent di Sky in partenza dal 17 settembre. Non solo giuria rinnovata, ma anche lo studio e il bancone.

Giovedì 17 settembre parte la nuova stagione di XFactor 2020 come sempre su SkyUno. Alla guida del talent come sempre c’è Alessandro Cattelan mentre la giuria è completamente rinnovata con due grandi ritorni Mika e Manuel Agnelli e due new entry Emma Marrone ed Hell Raton. Questa mattina la conferenza



stampa di presentazione con tutto il cast, quello che emerge è un grande affiatamento e una giuria che funziona. Per Cattelan potrebbe essere l’ultima edizione, se ne parla ogni anno però in conferenza rispondendo alle domande dei giornalisti ha risposto: «Ne parleremo più avanti, dieci sono un buon numero, è un numero tondo: sono diversi anni che penso di cambiare ma è un programma così bello che è difficile».



Quella di quest’anno sarà una stagione che vuole amplificare la voglia di esserci e di comunicare dei ragazzi, mai forte come quest’anno.

In uno studio completamente rinnovato – con una scenografia urban e più essenziale, rigorosa e piena di energia – lo storico Teatro 5 di Cinecittà, il teatro di posa più grande d’Europa, si è trasformato nell’headquarter di #XF2020. In questo contesto inedito, con riprese anche in esterno, in luoghi simbolici della Capitale, i giudici ascoltano i giovani artisti in audizioni che diventano delle vere “one-to-one”, quasi degli “incontri privati” che hanno al centro la musica nella sua essenza. L’assenza del pubblico favorisce, così, il ritorno alla dimensione più intima, un viaggio per liberare l’emozione più profonda: “Back to music”, come recita il claim di questa edizione.



Si sono candidati in circa 40mila. Dopo la scrematura iniziale, i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici – tutto nuovo, a forma di X – per le Auditions di #XF2020, raccontate a partire da giovedì 17 settembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, su TV8. La giuria di #XF2020 è formata da quattro forti personalità, artisti molto diversi per gusti e cultura musicale. Due new entry e due ritorni in famiglia.

Le novità sono EMMA, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, artista versatile ed eclettica, milioni di follower sui social e 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube, 7 dischi di inediti e 10 anni di carriera appena compiuti, super-ospite quest’anno della prima serata al 70° Festival di Sanremo dopo aver vinto la kermesse nel 2012.

ed HELL RATON, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, agli anni passati dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è CEO e direttore creativo, e alla produzione artistica degli artisti Me Next, agenzia di management, promotore anche di vari progetti benefici (come Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19).

Loro affiancheranno due “veterani” del programma sempre amatissimi dal pubblico come MANUEL AGNELLI, apprezzato per la sua visione musicale unica e innovativa, leader degli Afterhours con cui l’anno scorso ha festeggiato i trent’anni di carriera con un concerto al Forum di Assago, tutto esaurito.

MIKA, giudice molto amato e mai dimenticato dal pubblico, reduce da uno straordinario one man show portato in ben dodici arene italiane con 70 mila biglietti venduti nel contesto di un lunghissimo tour mondiale. A loro il compito di valutare la grande varietà di voci e storie che arriveranno alle Audition calcando il palco con l’obiettivo di proseguire il loro percorso e mostrare la propria visione della musica; dopodiché, come sempre, ognuno dei 4 diventerà mentore di una categoria.

Per i bookmekre che già hanno affilato le quote e tra i favoriti spicca Emma Marrone data a 3,10 da Planetwin365, a darle filo da torcere, secondo i traders di Stanelybet.it c’è Manuel Agnelli a 3,20. Per Mika ed Hell Raton le quote sono più alta, ma tutto può cambiare. Davanti al tavolo di #XF2020 arriveranno in molti casi delle vere e proprie realtà musicali: artisti con le idee chiare, che presenteranno ai giudici non sono qualità canore ma anche spiccate capacità di scrittura dei propri brani originali, con in mente un progetto musicale che dal loro punto di vista è già definito.

Come sempre, saranno 3 le fasi di selezione che i ragazzi dovranno superare: le prime emozionanti Audizioni, in cui l’obiettivo per loro è sempre ottenere almeno 3 sì; il Bootcamp con il temuto momento delle sedie; e la nuova fase delle Last Call, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo dei 12 protagonisti dei Live di X Factor 2020, che si svolgeranno, in diretta, a partire dal 29 ottobre.

L’appuntamento dunque per il fischio di inizio è per giovedì 17 settembre alle 21.15, su Sky Uno e NOW TV: 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per la Last Call apriranno un’edizione diversa e al tempo stesso unica, in attesa dei Live in partenza dal 29 ottobre.





