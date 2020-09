Rete 4, stasera “Fuori dal coro”

Stasera in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, l’intervista al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio (in diretta, ore 22.45 circa) sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: dall’imminente weekend elettorale, che vedrà coinvolti i cittadini al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni amministrative in sette Regioni, alla gestione dell’emergenza Coronavirus in questi mesi di ripartenza.



Tanti gli argomenti affrontati nel corso della serata: particolare attenzione verrà dedicata alla delicata situazione delle periferie delle città d’Italia e alle problematiche che i residenti affrontano quotidianamente. Inoltre, la trasmissione riaccenderà i riflettori sul tema dei minori sottratti ai genitori.



Si torna poi a parlare del tema dell’immigrazione, con nuovi approfondimenti sul caos migranti in arrivo in Italia, specialmente minorenni. E ancora, una nuova inchiesta sugli sprechi nella sanità pubblica, tra opere incompiute e appalti problematici.



Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della serata: Paolo Del Debbio, Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.