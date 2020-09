Natale su Marte, Massimo Boldi svela: “Nel cast anche Milena Vukotic, io sarò il figlio di De Sica”

Massimo Boldi ha svelato nuovi dettagli sul film Natale su Marte, che lo vedrà tornare nelle sale con Christian De Sica. Nel cast, infatti, ci sarà anche un’attrice amatissima: Milena Vukotic. Interpreterà una “vedova allegra”. Boldi, invece, vestirà i panni del figlio di Christian De Sica: “Non sarò sottoposto ad alcun trucco in grado di ringiovanirmi”.

Ospite del Festival della Commedia Italiana di Formia, Massimo Boldi ha svelato alcuni dettagli in più sul cinepanettone Natale su Marte, che lo vedrà tornare al cinema con Christian De Sica. Il film dovrebbe arrivare nelle sale a dicembre 2020 o i primi di gennaio 2021. L’attore ha spiegato che non è stato semplice affrontare le riprese durante l’emergenza Coronavirus: “È stato strano girare questo film in questo difficile periodo storico:



“Abbiamo dovuto fare tamponi ogni cinque giorni per poter essere un po’ tranquilli”. Il film di Christian De Sica e Massimo Boldi, come facilmente intuibile dal titolo, è ambientato su Marte. È l’anno 2050 e dato che la Terra non riesce più a ospitare tutta la popolazione, alcuni abitanti fanno i bagagli e si trasferiscono sul pianeta rosso. Come anticipato da De Sica, stavolta gli attori interpreteranno il ruolo di padre e figlio. Boldi ha confermato:

“Sarò il figlio di Christian De Sica ma non sarò sottoposto ad alcun trucco in grado di ringiovanirmi. Sarò io, ma anagraficamente sarò molto più giovane. Non posso spiegare come questo possa essere possibile, lo si capirà soltanto guardando il film”.

Infine, Massimo Boldi ha anticipato che il cast sarà impreziosito dalla presenza di un’attrice amatissima. Nel film Natale su Marte, infatti, si potrà ammirare anche Milena Vukotic. Alle sue spalle una carriera luminosa che l’ha vista lavorare con registi come Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Ettore Scola, Mario Monicelli per citarne alcuni. Ha interpretato ruoli che sono rimasti nell’immaginario degli italiani come Pina Fantozzi o nonna Enrica nella serie Un medico in famiglia. Nel film Natale su Marte interpreterà una vedova: “Ci sarà anche Milena Vukotic: sarà una vedova allegra e cercherà di consolarmi perché pensa, erroneamente, che siamo coetanei”.

