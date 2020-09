Cecilia Rodriguez, parla il padre di Ignazio: le dichiarazioni sul ritorno di fiamma

Francesco Moser interviene su uno dei gossip più roventi di questo ultimo scampolo d’estate: quello che ha riguardato la burrasca d’amore tra suo figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez. L’ex asso del ciclismo italiano è stato protagonista di un’intervista al programma Rai ‘C’è tempo per…’, assieme all’amica Sara Simeoni. Il tema principale naturalmente non è stato il chiacchiericcio rosa, ma una domanda ‘privata’ ha comunque raggiunto il sempre riservato Francesco che a detto la sua su Ignazio e l’argentina, puntualizzando ironicamente che è sempre “l’ultimo a sapere le cose”. Però ha confermato che i due piccioncini adesso stanno “insieme”. Dopodiché ha sottolineato di non volersi addentrare troppo nella faccenda e di non sapere cosa aspettarsi pur dichiarando che, laddove il figlio e la modella volessero renderlo nuovamente nonno, ne sarebbe felice.

“Credo di essere l’ultimo a saperlo ma mi pare che adesso stiano ancora assieme. Non voglio avventurarmi in questo campo, non so cosa attendermi. Sono già nonno ma se Ignazio vuole farmi nonno un’altra volta non sono per nulla contrario”. Così Francesco Moser sul figlio e Cecilia che, dopo aver vissuto una tormentata pausa di riflessione, hanno deciso di dare una seconda chance alla loro relazione. Il ‘patatrac’ sentimentale si è consumato in pieno agosto. La storia è scoppiata in Sardegna, dove i due si sono recati per trascorrere assieme una parte delle vacanze post lockdown. La Rodriguez, però, ha fatto le valige anzitempo, tornando dalla sua famiglia e lasciando il compagno sull’isola con degli amici, tra cui Andrea Damante. Sono seguiti giorni di forte tensione. Tutto sembrava perduto. Invece, a sorpresa, i due sono riapparsi insieme di recente, testimoniando di aver riacciuffato la love story in extremis.

Si è detto e scritto molto sulla crisi vissuta dai due giovani. Loro, invece, non hanno dichiarato nulla, chiudendosi in un ermetico silenzio. Secondo i ben informati, all’origine della crisi ci sarebbero delle differenze di vedute relative al tema ‘coppia’. Si mormora che Cecilia sia desiderosa di mettere su famiglia a differenza del trentino che preferirebbe aspettare ancora un po’ prima di fare il grande passo. Non solo: c’è chi sostiene che lei sia assai gelosa e che tale comportamento, a volte, sia motivo di forti tensioni.





Mirko Vitali, Gossipetv.com