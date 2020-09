Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Fedez: lo sfogo del rapper sui social

Giorgia Meloni attacca Fedez, il rapper replica su Instagram: ecco il botta e risposta tra i due in merito alla morte del giovane 21enne Willy Monteiro.

Continua a far parlare di sé Fedez per quanto riguarda l’omicidio del giovane Willy. A tirare in ballo il rapper e la moglie è stata stavolta Giorgia Meloni in un’intervista a La Verità. Le parole della leader di Fratelli d’Italia hanno mandato su tutte le furie l’artista milanese, che ha voluto replicare a tono attraverso le sue storie di Instagram. Ecco lo ‘scontro’ a distanza tra i due.

A scatenare il botta e risposta tra i due è stata un’intervista della Meloni a La Verità. Parlando dei giovani arrestati per l’omicidio di Willy, la leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste. Di chi come valore massimo propone l’obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da mille euro“.

La nota politica non ha dunque fatto il nome della Ferragni né di Fedez, fino a che non è stata incalzata dall’intervistatore. A quel punto ha aggiunto: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani“. Parole che hanno infastidito, a dir poco, Fedez, che ha voluto rispondere tramite le storie di Instagram.

Partendo dalla frase “escludo che abbiano mai letto un libro“, in realtà rivolta dalla Meloni ai ragazzi arrestati per la morte di Willy, il rapper ha in primis mostrato nelle sue storie la sua biblioteca molto fornita. Quindi, è entrato nel merito della questione: “Attualmente, anche se non sarebbero caz*i vostri, perché io non ricopro un ruolo istituzionale, non faccio uso di nessuna sostanza stupefacente. Non mi fumo neanche le canne, reggo molto male l’alcol. Faccio una terribile vita da pensionato“.

L’artista, che ha negli ultimi giorni anche chiesto scusa ai familiari di Willy, quindi ha affermato che si mette a disposizione di tutte le procure per fare dei controlli anti droga. ma solo se anche senatori e parlamentari della Repubblica faranno lo stesso. Accetterà la ‘sfida’ la Meloni?





