“Temptation Island Vip”, Anna Pettinelli piange disperata per Stefano

Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli piange disperata per Stefano: «È un cogl**ne». È davvero un momento difficile per la Pettinelli all’interno del villaggio, dalle anticipazioni diffuse via social dal docu-reality di Alessia Marcuzzi, la conduttrice è in piena crisi di gelosia. Il suo fidanzato è sempre più vicino alla tentatrice Cecilia.

Anna Pettinelli nella prima puntata di Temptation Island Vip 2 ci ha fatto sorridere. Dal carattere forte e dominante la speaker radiofonica ha regalato al pubblico momenti davvero divertenti, eppure è arrivato anche per lei il momento del crollo. L’anticipazione arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione che ha diffuso un video che mostra una Anna Pettinelli inedita e in lacrime. Probabilmente la conduttrice ha visto un nuovo video del compagno Stefano Macchi che si avvicina sempre più alla single Cecilia Zagarrigo. «È un Cogl**ne» dice disperata portandosi il lenzuolo sul viso «a lui adesso gliene piace un’altra, stro**o!». C’è da dire che Serena Enardu non è proprio brava a consolarla perchè ci scherza su: «È solo più giovane e simpatica di te». Che cosa sarà successo?

Per saperne di più non ci tocca che aspettare la puntata di lunedì 16 settembre.

Ida Di Grazia, Ilmattino.it