Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey sono le nuove Charlie’s Angels (per un video musicale)

Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey hanno pubblicato il video della colonna sonora del nuovo film Charlie’s Angels, al cinema dal 21 novembre

Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey sono i nuovi angeli. Le tre cantanti sono infatti le protagoniste del nuovo video musicale creato ad hoc per il film Charlie’s Angels. Il mega trio ha finalmente fatto uscire il video della loro canzone “Don Call Me Angel” giovedì sera, quasi tre mesi dopo l’uscita del trailer del film, ma i fan pensano che ne sia valsa decisamente la pena.

Ecco il video e tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La canzone

Nel video Miley, Ariana, entrambe 26 anni e Lana, 34 anni, indossano tutte abiti neri abbinati a gigantesche ali d’angelo, proprio come se stessero solcando la passerella di Victoria’s Secret. Tutte e tre ha una parte da solista nel video, e l’ensemble si adatta alla loro immagine musicale.

Lo stile delle tre cantanti è molto diverso

Ariana ha abbinato la sua voce R&B a un’uniforme celestiale composta da corsetto bianco, minigonna scintillante e ali bianche da fata.Miley era tutto l’opposto: decisa, in un abito nero mentre monta un ring da boxe, con delle catene nere al collo.E infine Lana del Rey, con una tuta nera che successivamente si trasforma in una seducente veste rossa.

Il film

Quando il trailer ufficiale del nuovo film di Charlie’s Angels è stato rilasciato il 27 giugno, si sono confermate le voci secondo cui Miley, Ariana e Lana avrebbero unito i loro talenti vocali per l’ultima versione del successo televisivo trasformato in franchising cinematografico.Questa non è la prima volta che un reboot di Charlie’s Angels è stato potenziato con una canzone di star internazionali.E mentre aspettiamo di capire se questa collaborazione di Miley, Ariana e Lana sarà iconica (solo il tempo ce lo dirà), i fan attendono con ansia l’uscita del film.Charlie’s Angels, con Kristen Stewart, 29 anni, Naomi Scott, 26 anni, ed Ella Balinska, 22 anni, arriverà nei cinema il 21 novembre.

Miriam Tagini, grazia.it