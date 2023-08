“Uomini e Donne”, Veronica Rimondi annuncia: “Matteo Farnea mi ha lasciata”

Una storia d’amore nata a “Uomini e Donne” è terminata. Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati. A distanza di poco più di un anno dalla scelta nel dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista ha annunciato la rottura con l’ex corteggiatore. “Non è minimamente una cosa che m’aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni” ha raccontato sui social.

L’ex tronista fa chiarezza Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono sempre apparsi uniti e innamorati sui social e avevano deciso anche di andare a convivere dopo pochi mesi dalla scelta avvenuta nel programma. L’ex tronista su Instagram ha fatto chiarezza dopo “una quantità esagerata di messaggi” che avrebbe ricevuto: “Comincio a parlarvi di una cosa che mai nella vita mi sarei aspettata di dover dire. Uno, per la cosa in sé, che non mi sarei aspettata che potesse accadere; due, per il fatto di parlarne proprio così, in maniera diretta e liberamente, a maggior ragione sui social. Capisco perfettamente la voglia di sapere di tutti voi però mi trovo veramente costretta a questo punto a parlarne e chiarire una volta per tutte quello che è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo”.

L’annuncio Veronica Rimondi ha quindi iniziato a raccontara: “Quindi, chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme. Non è minimamente una cosa che m’aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci”.

La delusione Secondo quanto racconta l’ex tronista quanto accaduto è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per lei: “Vi dico che le ragioni che mi sono state date – che sono praticamente inesistenti – non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%. Su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale”.

Delusa e affranta Veronica ha quindi concluso spiegando quanto sia delusa e amareggiata: “L’amore che credevo di vivere in questa relazione era totalmente a senso unico ed è stato completamente rinnegato alla fine di questa storia, quando è stata chiusa, da parte sua. In questo momento mi sento estremamente delusa, affranta e ferita da una persona che ero convinta non mi avrebbe mai ferita, non avrebbe mai tradito la mia fiducia e non mi avrebbe mai fatto del male. Mi sbagliavo”.