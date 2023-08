Jennifer Lopez regina di Capri: live improvvisato in un locale

Jennifer Lopez è tornata nella sua Capri, l’isola italiana a cui è più affezionata. Come ogni estate è stata infatti avvistata tra le viuzze del centro ed è stata la regina indiscussa della notte alla celebre Taverna Anema e Core. La popstar era ospite del locale e dopo aver ascoltato le canzoni locali non ha resistito e ha improvvisato un live, tra la folla che la acclamava a gran voce.

Regina dell’isola per una notte Minidress in paillettes argentato, Jennifer Lopez ha fatto festa con una tavolata di storici amici e colleghi di lavoro, con tanto di tamburello personalizzato. Prima si è divertita ad ascoltare il medley di canzoni napoletane intonato da Gianluigi Lembo e l’Anema con Core Band, e poi si è presa il centro della scena con un vero e proprio live show improvvisato. Sulle note di “I Will Survive” J.Lo ha chiesto un microfono e ha dato il via a una performance travolgente, tra i fan in visibilio che non ne avevano mai abbastanza. Il concerto è proseguito con un la sua intramontabile “Let’s Get Loud”, il cavallo di battaglia che aveva proposto anche durante l’ultima visita alla Taverna caprese.

Accoglienza da diva L’arrivo di JLo a Capri aveva messo a soqquadro l’isola con una folla di fan che l’hanno inseguita per via Camerelle la strada dello shopping griffato, mentre la Lopez cercava di guadagnare l’entrata nel Grand Hotel Quisisana dove ha soggiornato una notte, insieme allo staff di collaboratori e al manager e vocalist Steve Mckey.

La serata caprese di J.Lo Jennifer Lopez ha iniziato la serata al ristorante “Aurora” per la cena e per salutare i proprietari amici Mia e Franco, per poi continuare la lunga notte all’ “Anema e Core”. I frequentatori della taverna hanno quindi avuto la sorpresa di trovarsi a cantare e ballare insieme alla star americana, accompagnati dalla musica della band e dalla voce in coro di Gianluigi Lembo, patron del locale.

Compleanno scatenato A 54 anni la Lopez è ancora una festaiola scatenata. Lo scorso 24 luglio, infatti, per festeggiare il compleanno ha organizzato un mega party nella maxi villa con piscina, che ha comprato lo scorso marzo col marito Ben Affleck. Tanti amici e brindisi fino a notte per una serata all’insegna dell’allegria. In un lungo abito bianco tempestato di cristalli argentati con la schiena nuda e una morbida scollatura, Jennifer si è scatenata sui tavoli allestiti nel patio della villa, circondata dagli amici con i bicchieri alzati per il brindisi. A bordo piscina ha invece sfoggiato la sua forma perfetta in un due pezzi minimal con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti.