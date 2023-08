Martedì 15 agosto in prima serata su Retequattro nuovo appuntamento con «East New York».

Nel cast del police-procedural in prima visione assoluta, attori noti, come Amanda Warren (The Leftovers), Jimmy Smits (L.A. Law, NYPD Blue, The West Wing, Dexter, Sons of Anarchy), Ruben Santiago-Hudson (Castle, Billions), Kevin Rankin (Justified, Claws), Richard Kind (Innamorati pazzi, Spin City, Gotham, The Watcher).

Al centro della serie ideata da William M. Finkelstein (doppio Emmy per L.A. Law), gli ufficiali e gli investigatori del 74esimo distretto del NYPD, nel quartiere di Brooklyn conosciuto come East Village. A capo del distretto, la neopromossa vice ispettore Regina Haywood, il cui desiderio è proteggere la comunità e far sì che il suo team entri a far parte del tessuto sociale del quartiere.

Hollywood Reporter parla di “solido police-procedural” e Variety scrive che polizia e poliziotti sono raccontati come “imperfetti, ma pronti a un rinnovamento” e ti fa credere “per un’ora, in prime-time, che ciò sia possibile”.

Il Tomatometer di Rotten Tomatoes, infine, gli assegna l’88% di gradimento.