Steve Martin, ultimi impegni tv e poi i saluti

L’attore 76enne lo ha confessato in una intervista a “Hollywood Reporter”

Steve Martin è pronto a ritirarsi dalle scene. L’attore 76enne, dopo una leggendaria carriera nel mondo dello spettacolo che risale agli Anni 60, ha confessato in una intervista a “Hollywood Reporter” che l’ultimo impegno in tv potrebbe essere l’ultimo. Attualmente recita nella sitcom “Only Murders In The Building” insieme a Martin Short e Selena Gomez.

“Quando questo programma televisivo sarà finito, non ne cercherò altri – ha detto – Non cercherò altri film”.

Oltre alla recitazione, i suoi progetti imminenti includono il suo dodicesimo libro, un documentario e altre date del tour con Martin Short. Short e Martin sono amici da più di 35 anni e lavorano insieme sin dal lontano 1986 nel film “Three Amigos”.

Il leggendario comico e sua moglie Anne Stringfield, che ha sposato nel 2007, si dividono tra New York City e Santa Barbara. E, a proposito del ritiro, Steve ha aggiunto: “Mia moglie continua a dire: ‘Dici sempre che vai in pensione e poi ti viene sempre in mente qualcosa’. Non lo so. Forse lavorerei solo un po’ meno. Forse…”.