Temptation Island, botta e risposta tra Alessandro Autera e Karina Cascella: “Non si ricorderà più nessuno di te”

Scontro social tra l’opinionista Karina e l’ex protagonista di Temptation Island

La nona edizione di Temptation Island è finita già da diverse settimane, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro. Alessandro Autera, dopo il battibecco social con l’ex tentatore Davide Basolo, si è reso protagonista di un botta e risposta su Instagram con la nota influencer e opinionista Karina Cascella.

Botta e risposta sui social tra Alessandro Autera e Karina Cascella

Scontro social tra Alessandro e Karina dopo Temptation Island. Il motivo? Alcune dichiarazioni di lei che hanno parecchio infastidito l’ex fidanzato di Jessica Mascheroni. “Una certa Karina Cascella, che non so chi sia. Ma comunque ha detto che io non sono un c***o di nessuno, sue parole. E che dopo Ferragosto nessuno si ricorderà di me, però tu stai parlando di me. Vuoi il mio hype anche tu? Eccolo” ha dichiarato il ragazzo sul suo profilo Instagram.

“Una cosa la voglio dire ad Alessandro” ha prontamente replicato Karina attaccando Alessandro “Il suo hype. Di quale ca**o di hype stai parlando fratello (come parli tu)? Quale sarebbe questo hype, fammi capire. No perché io ti sento solo dire ‘di costa stiam parlando?’ e sbocci nei locali dove ti regalano bottiglie, invece quando devi pagare… Sono qua, dal basso della mia popolarità che mi chiedo quale sarebbe il tuo hype. Svegliati, perché Ferragosto è vicino e di te, tra poco, non si ricorderà più nessuno”.

La Cascella ha continuato affermando: “Non ci arriva poverino, non ce la fa, non è colpa sua”. Parole che hanno provocato una nuova reazione di Autera: “Volevo dire alla nostra amica Karina che la seguo, si è vero ma non so neanche il perché e adesso lo toglierò subito. L’altra sera c’erano molti vip, oltre me ovviamente. Prova a chiedere a loro quanto ho pagato. Ciao Karina”.

