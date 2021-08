Meghan Markle e Kate Middleton, il faccia a faccia alle nozze del figlio di Victoria e David Beckham: «Preoccupante»

Meghan Markle e Kate Middleton non si trovano faccia a faccia da mesi, ma potrebbero incontrarsi presto in occasione del matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham. In questi giorni l’ex calciatore e l’ex Spice avrebbero sciolto gli ultimi dubbi circa gli inviti. Erano indecisi sul da farsi per non creare imbarazzo, ma alla fine meglio invitare entrambe.

Meghan Markle e Kate Middleton dai Beckham

La non scelta della coppia potrebbe ricadere, dunque, sulle cognate che molto probabilmente non muoiono dalla voglia di rivedersi dopo la Megxit. I Beckham, che sono delle star in Inghilterra e non solo, avrebbero preferito evitare di commettere qualche sgarbo. L’evento attirerà tutte le celebrità: si tratta delle nozze del figlio Brooklyn con Nicola Peltz. I due attori si sposeranno nel 2022 e Victoria sta organizzando un matrimonio in grande. Nelle lista degli invitati sia i Sussex sia i Cambridge. Non si poteva fare altrimenti visto che i Beckham erano presenti ai matrimoni di entrambe le coppie reali. Secondo il Mirror, Victoria sarebbe molto preoccupata all’idea di invitare le due cognate perché i rapporti si sono deteriorati. «Victoria è un po’ preoccupata nell’invitare entrambe le coppie al matrimonio – ha confidato una fonte -, perché tutte le attenzioni saranno dedicate alle coppie reali, piuttosto che al figlio e alla sua future moglie… E poi chiunque non inviti, lo riterrà uno smacco e lei è preoccupata che se invita entrambe creerà conflitto. Lei e David vorrebbero mantenere i buoni rapporti con entrambe le coppie».

Meghan Markle e gli inviti

Meghan non sopporta essere snobbata. Ha fatto scalpore, infatti, la presunta reazione al mancato invito di Obama per i suoi 60 anni. Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarà dunque l’occasione per un faccia a faccia fra Kate Middleton e Meghan Markle.

