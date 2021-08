Elisa Isoardi in pausa dalla tv e dall’amore: ‘E’ un’estate diversa’

La conduttrice non sarà al timone di nessun programma ed è single. Nonostante questo, sta vivendo un periodo sereno

Elisa Isoardi sta vivendo un’estate “diversa”. La conduttrice dopo molti anni si ritrova senza un programma televisivo, dalla prossima stagione, in partenza tra poche settimane, non sarà né al timone di uno show né nel cast di qualche trasmissione. Reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi (che qualcuno aveva definito “propedeutica” ad ottenere un suo format in Mediaset), la 38enne ha spiegato al settimanale ‘Oggi’: “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”.

La bella piemontese, che da anni vive a Roma, ha anche parlato della sua situazione sentimentale. E’ single, ma va benissimo così. “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce sé stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”, ha aggiunto.

