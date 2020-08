Morrissey in lutto per la scomparsa della madre: “Senza di lei non c’è un domani”

È morta la madre di Morrissey: lo ha confermato lo stesso artista attraverso un breve messaggio sul suo sito ufficiale.

Un tremendo lutto ha colpito Morrissey: è morta sua madre, Elizabeth Anne Dwyer. Lo ha confermato con un messaggio sul suo sito ufficiale lo stesso cantautore ex Smiths. La scomparsa avviene dopo un periodo drammatico a livello di salute per la donna, che era rimasta vicina a Morrissey in tutto il suo percorso di vita, fungendo anche da migliore amica oltre che da madre. Solo pochi giorni fa il cantautore aveva chiesto ai fan di pregare per lei.

Questo il breve messaggio apparso sul suo sito ufficiale con cui il cantuatore ha comunicato ai fan la scomparsa della madre: “L’amatissima madre di Morrissey e sua migliore amica, Elizabeth Dwyer, è morta. Si terrà una funzione a Dublino, dove è nata. Tutti isono i benvenuti”.

Solo pochi giorni fa, in un altro messaggio sul sito l’artista aveva chiesto a tutti i suoi fan di pregare per l’amata madre. Con voce rotta, scriveva l’ex Smith, implorava i fan di pregare per la sua guarigione, visto che la donna, ragione di tutto il bene e motivazione della sua vita, era nei guai. Queste le parole del cantante: “Chiedo in particolare ai miei amici in Cile, Messico, Italia, Perù, Paraguay, Brasile, Stati Uniti, Ecuador, Israele e Irlanda di offrire le loro preghiere per Elizabeth, perché lei è tutto ciò che ho, e le nostre richieste collettive potrebbero svegliare gli dei dormienti. Lei sono io, e senza il suo vahaan koee kal hal… non c’è domani. Non chiedo di più… Perché non potrebbe esserci altro da chiedere”.

Notiziemusica.it