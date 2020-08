Fausto Leali prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Secondo quanto riferito da TvBlog, il prossimo concorrente designato per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è Fausto Leali. Nella sua carriera ha anche partecipato a numerosi show e reality televisivi: “Music Farm”, “Tale e quale show”, “Ballando con le stelle” e “Ora o mai più” nel ruolo di coach. Ha partecipato anche alla prima edizione de Il Cantante Mascherato.

Il nome di Fausto Leali potrebbe essere annunciato nelle prossime ore da Alfonso Signorini, magari proprio come fatto con Antonella Elia in un divertente video pubblicato sui social network. Cantautore italiano, 75 anni, Fausto Leali è un protagonista assoluto della canzone italiana. Tra i suoi successi, ricordiamo: “Io camminerò”, “Io amo”, “Mi manchi”, “Ti lascerò” e “A chi”. Nella sua carriera ha anche partecipato a numerosi show e reality televisivi: “Music Farm”, “Tale e quale show”, “Ballando con le stelle” e “Ora o mai più” nel ruolo di coach. Ne “Il cantante mascherato”, Fausto Leali era il Mostro, eliminato allo spareggio della quarta puntata dal Mastino, che si è poi rivelato essere Alessandro Greco.

Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento sono le prime due concorrenti ufficializzate che parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. I nomi che si rincorrono in queste ore, oltre a quello di Fausto Leali che sembrerebbe ormai dato per acquisito, sono quelli di Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, del giornalista Paolo Brosio e di Stefania Orlando. Come confermato da nostre indiscrezioni, Alfonso Signorini è al lavoro per una edizione imperdibile per il prossimo Grande Fratello Vip 2020.

