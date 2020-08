Alessia Marcuzzi dopo le vacanze al mare arriva in montagna: sulle Dolomiti con il marito Paolo, i figli e i genitori

La conduttrice si trova vicino Cortina. E’ un amante delle Alpi: ogni anno torna negli stessi luoghi

Alessia Marcuzzi sa scegliere bene i luoghi di villeggiatura più belli d’Italia. Quest’anno la conduttrice, come in passato, non ha rinunciato neppure alla montagna. Così dopo aver passato molti giorni in località costiere, adesso si trova sulle Dolomiti. Con lei ci sono tutti i familiari: dal marito Paolo Calabresi Marconi (la crisi, se mai ci fosse davvero stata,è completamente rientrata) ai figli Mia, 8 anni, frutto della relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso, 19, nato



Dall’amore con Simone Inzaghi. Ma anche i genitori. E’ stata la stessa 47enne a condividere sul social alcune immagini della vacanza tra le vette più alte del nord Italia. In una foto si vede Paolo insieme a Mia dopo una lunga passeggiata per raggiungere il rifugio Lagazuoi (a quasi 3000 metri), vicino Cortina (da queste parti sta soggiornando anche Alfonso Signorini),da dove si può ammirare un panorama mozzafiato. I due posano con le cime alle spalle e insieme a Brownie, il cagnolino adottato lo scorso anno che non si separa mai dal resto della famiglia.

In un’altra foto si vede Mia che, di buona lena, fa trekking tra i classici abeti che circondano gli scenari intorno alla Perla della Dolomiti. Davanti a lei Paolo (marito di Alessia dal 2014) e il fratellone Tommy, che chiacchierano in marcia. Dopo aver trascorso lunghe giornate in barca sulla Costiera Amalfitana, un po’ di refrigerio in quota non è poi così malaccio. Quest’anno le vacanze sono tutte in Italia.





Gossip.it