Justin Bieber predica Dio su Instagram

Svolta cristiana per il 25enne canadese .“La fede cattolica mi ha cambiato la vita”

Svolta cristiana per Justin Bieber: il cantante canadese predica la parola di Dio su Instagram. Ha dimenticato le bravate, si è lasciato il passato alle spalle e porta la parola di Dio ora ai suoi 117 milioni di follower. Nell’ultimo video che ha condiviso sul suo profilo ha esortato un gruppo di fan/fedeli a unirsi a lui e a pregare Gesù. Vestito tutto di bianco, si è comportato da un vero discepolo. Già tempo fa sempre sui social media la star aveva scritto: «La fede cattolica mi ha cambiato la vita. Io sono libero dalla schiavitù e dalla vergogna: io sono un figlio di Dio che è nei cieli, e lui mi ama proprio per ciò che sono». In quell’occasione aveva annunciato una vera rinascita spirituale dopo un periodo di profonda depressione seguita ai problemi giudiziari per alcune denunce per danni. Justin Bieber ora sembra davvero voler mettere da parte le sregolatezze che hanno caratterizzato la sua giovinezza. Ma è sempre stato cristiano, infatti nel 2010 con un tweet raccontò di pregare prima di ogni concerto.Justin Bieber ha parlato della sua fede anche durante alcune interviste. «La più grande medicina è Gesù: ha creato una bellissima via per amare le persone, per essere gentili. È morto per i nostri peccati». Ultimamente la svolta è apparsa molto profonda, infatti si è fatto predicatore sui social. Il 25enne canadese fa anche volontariato portando cibo e la parola di Dio ai senza tetto a Los Angeles. Va in chiesa almeno una volta la settimana. Lo scrivono i tabloid, che non perdono però occasione di ricordare che alla messa arriva con la sua Lamborghini. Pare che Justin Bieber si sia ulteriormente legato a Dio in seguito alla crisi che lo aveva costretto ad annullare gli ultimi concerti della tournée mondiale Purpose World Tour. Chissà cosa pensa della sua svolta cristiana la moglie, la modella Hailey Baldwin, nipote del celebre attore Alec, sposata a sorpresa a New York nel settembre 2018, con rito cattolico.