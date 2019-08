Chiara Ferragni organizza già le vacanze di Capodanno. Fedez: “Anche le vostre mogli lo fanno?”

Fedez prende in giro Chiara Ferragni su Instagram ironizzando sul fatto che la sua dolce metà starebbe già pensando alle vacanze di Capodanno. I due stanno trascorrendo un periodo di vacanza tra la Spagna e la Sicilia: a pochi giorni dalla fine del loro viaggio, Chiara pensa però già a cosa fare a Capodanno.Il rapper vive la decisione della moglie con un po’ d’ansia e con molta ironia lancia un sondaggio con i suoi follower: “Anche vostra moglie sta già organizzando il Capodanno?”.Chiara replica a quello che sembra assurdo a Fedez dicendo che non c’è nulla di male e che lei è una “moglie organizzata”. Non si sa quale sia la meta scelta dalla coppia, o meglio da Chiara. Quello che sembra essere certo è che all’Influencer non piace organizzarsi all’ultimo momento probabilmente anche per via dei tanti impegni lavorativi che la portano a spesso a stare lontano dalla famiglia e soprattutto dal piccolo Leone. Meglio giocare d’anticipo, organizzarsi e godersi in pieno le vacanze in famiglia.

