Su Retequattro il documentario-evento firmato BBC “Dynasties”

Sabato 15 luglio, in prima serata su retequattro, va in onda il terzo appuntamento con il documentario-evento firmato BBC “Dynasties”.

Il documentario BBC racconta alcune specie animali, in pericolo o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, una famiglia forte equivale a potere e, col potere, si consolidano le dinastie.

Realizzata con mezzi e professionalità straordinarie, la serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni dei protagonisti più iconici del mondo animale, raccontandone nascita, crescita e battaglie per la sopravvivenza. Un’autentica immersione nella natura selvaggia, dove si narrano momenti di puro amore, circostanze commoventi, separazioni strazianti e leader che tentano di mantenere o creare dinastie forti, per le generazioni future. Protagonisti della pluripremiata serie, scimpanzè, pinguini imperatore, licaoni, tigri, leoni, elefanti, puma, ghepardi, macachi, iene e suricati.

BBC produce documentari attraverso la propria Natural History Unit, un dipartimento davvero unico al mondo, diretto dal leggendario executive producer e autore Mike Gunton, direttore creativo NHU e membro della Royal Television Society.